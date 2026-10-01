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01.10.2026 09:00:40

EQS-DD: Global Fashion Group S.A.: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

Global Fashion Group
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Global Fashion Group S.A.: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

01.10.2026 / 09:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM
       
1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a) Name1 Helen Hickman
 
2. Reason for the notification
a) Position / status2 Management Board Member and Chief Financial Officer 
b) Initial notification / amendment3 Initial Notification
 
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name4 Global Fashion Group S.A.  
b) LEI5 5493001035L29EQRO222  
 
4. Details of the transaction(s)
section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a) Description of the financial instrument, type of instrument 6 Options over ordinary shares of Global Fashion Group S.A. with a EUR 1.00 Exercise Price and an expiration date of 1 October 2033
  Identification code7 LU2010095458
b) Nature of the transaction8 Vesting of stock options granted under an employee incentive plan. 
c) Price(s) and volume(s) 9 Price(s) Volume(s)
0 29,175
d) Aggregated information  
— Aggregated volume10 29,175
— Price11 0
e) Date of the transaction12 30 September 2026
f) Place of the transaction13 Outside a trading venue 

 


01.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Global Fashion Group S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxemburg
Internet: ir.global-fashion-group.com
LEI Code: 5493001035L29EQRO222



 
End of News EQS News Service




107314  01.10.2026 CET/CEST





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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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