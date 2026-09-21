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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

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21.09.2026 15:35:45

EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, buy

GEA
61.94 CHF 1.81%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

21.09.2026 / 15:34 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Klaus
Last name(s): Stojentin

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006602006

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
64.95 EUR 194,850.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
64.95 EUR 194,850.00 EUR

e) Date of the transaction
18/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: GETTEX
MIC: MUND


21.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstrasse 99
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.gea.com
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07



 
End of News EQS News Service




107152  21.09.2026 CET/CEST





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