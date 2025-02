EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Susanne Fuchs, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.02.2025 / 15:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Titel: Dr. Vorname: Susanne Nachname(n): Fuchs





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Position: Aufsichtsrat





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: DE000A3E5D64





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



43.86 EUR 81842.76 EUR



43.86 EUR 33991.50 EUR



43.86 EUR 284168.94 EUR



43.82 EUR 2979.76 EUR



43.86 EUR 1491.24 EUR



43.94 EUR 2900.04 EUR



43.94 EUR 4481.88 EUR



43.98 EUR 4222.08 EUR



43.96 EUR 483.56 EUR



44.10 EUR 1455.30 EUR



44.06 EUR 1453.98 EUR



44.06 EUR 2952.02 EUR



44.06 EUR 2203.00 EUR



44.08 EUR 1498.72 EUR



44.08 EUR 1498.72 EUR



44.08 EUR 1498.72 EUR



44.08 EUR 6038.96 EUR



44.02 EUR 4446.02 EUR



44.06 EUR 1806.46 EUR



44.04 EUR 5901.36 EUR



44.00 EUR 5852.00 EUR



44.12 EUR 4500.24 EUR



44.10 EUR 4321.80 EUR



44.08 EUR 4187.60 EUR



44.06 EUR 6917.42 EUR



44.02 EUR 7219.28 EUR



44.10 EUR 10010.70 EUR



44.26 EUR 8719.22 EUR



44.36 EUR 4436.00 EUR



44.32 EUR 4299.04 EUR



44.28 EUR 5667.84 EUR



44.16 EUR 1413.12 EUR



44.22 EUR 1459.26 EUR



44.18 EUR 4373.82 EUR



44.18 EUR 4462.18 EUR



44.12 EUR 5867.96 EUR



44.10 EUR 5953.50 EUR



44.08 EUR 5862.64 EUR



44.24 EUR 2610.16 EUR



44.24 EUR 5574.24 EUR



44.24 EUR 1813.84 EUR



44.20 EUR 132.60 EUR



44.20 EUR 5569.20 EUR



44.22 EUR 3228.06 EUR



44.22 EUR 2476.32 EUR



44.20 EUR 309.40 EUR



44.18 EUR 1811.38 EUR



44.22 EUR 4377.78 EUR



44.20 EUR 2298.40 EUR



44.20 EUR 3094.00 EUR



44.32 EUR 4432.00 EUR



44.36 EUR 1685.68 EUR



44.34 EUR 6917.04 EUR



44.28 EUR 1372.68 EUR



44.28 EUR 1372.68 EUR



44.28 EUR 1372.68 EUR



44.28 EUR 4162.32 EUR



44.24 EUR 4468.24 EUR



44.26 EUR 4647.30 EUR



44.30 EUR 5936.20 EUR



44.24 EUR 4512.48 EUR



44.22 EUR 6942.54 EUR



44.20 EUR 5569.20 EUR



44.18 EUR 7201.34 EUR



44.20 EUR 5525.00 EUR



44.16 EUR 1898.88 EUR



44.24 EUR 3141.04 EUR



44.28 EUR 177.12 EUR



44.28 EUR 6730.56 EUR



44.28 EUR 309.96 EUR



44.30 EUR 5759.00 EUR



44.26 EUR 6993.08 EUR



44.30 EUR 4474.30 EUR



44.28 EUR 4339.44 EUR



44.24 EUR 1371.44 EUR



44.24 EUR 2787.12 EUR



44.24 EUR 2787.12 EUR



44.24 EUR 2964.08 EUR



44.22 EUR 4422.00 EUR



44.22 EUR 4377.78 EUR



44.26 EUR 5753.80 EUR



44.26 EUR 1549.10 EUR



44.24 EUR 2919.84 EUR



44.24 EUR 1681.12 EUR



44.26 EUR 1903.18 EUR



44.24 EUR 3494.96 EUR



44.26 EUR 7170.12 EUR



44.28 EUR 1904.04 EUR



44.26 EUR 3496.54 EUR



44.30 EUR 575.90 EUR



44.32 EUR 1905.76 EUR



44.30 EUR 5626.10 EUR



44.26 EUR 1903.18 EUR



44.28 EUR 487.08 EUR



44.26 EUR 4558.78 EUR



44.32 EUR 4166.08 EUR



44.32 EUR 44.32 EUR



44.30 EUR 1329.00 EUR



44.26 EUR 1593.36 EUR



44.32 EUR 5894.56 EUR



44.26 EUR 2832.64 EUR



44.28 EUR 2435.40 EUR



44.32 EUR 4564.96 EUR



44.30 EUR 5891.90 EUR



44.36 EUR 1685.68 EUR



44.34 EUR 4345.32 EUR



44.30 EUR 3898.40 EUR



44.32 EUR 6958.24 EUR



44.42 EUR 755.14 EUR



44.42 EUR 2265.42 EUR



44.42 EUR 1510.28 EUR



44.38 EUR 2130.24 EUR



44.38 EUR 887.60 EUR



44.36 EUR 1508.24 EUR



44.36 EUR 2839.04 EUR



44.36 EUR 1508.24 EUR



44.30 EUR 44.30 EUR



44.28 EUR 3011.04 EUR



44.26 EUR 1549.10 EUR



44.24 EUR 3229.52 EUR



44.24 EUR 884.80 EUR



44.24 EUR 7299.60 EUR



44.26 EUR 3053.94 EUR



44.30 EUR 5714.70 EUR



44.26 EUR 4204.70 EUR



44.22 EUR 1415.04 EUR



44.14 EUR 1456.62 EUR



44.14 EUR 1456.62 EUR



44.10 EUR 1455.30 EUR



44.10 EUR 308.70 EUR



44.12 EUR 4500.24 EUR



44.22 EUR 1415.04 EUR



44.22 EUR 1238.16 EUR



44.22 EUR 221.10 EUR



44.22 EUR 1105.50 EUR



44.22 EUR 397.98 EUR



44.16 EUR 1501.44 EUR



44.02 EUR 4402.00 EUR



44.06 EUR 44.06 EUR



44.20 EUR 1547.00 EUR



44.32 EUR 132.96 EUR



44.32 EUR 265.92 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



44.043559 EUR 850613.26 EUR





e) Datum des Geschäfts

07.02.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts





Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA





a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

10.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com