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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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10.09.2026 12:00:47

EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, Kauf

Fresenius
42.27 CHF 1.90%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.09.2026 / 11:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Sara
Nachname(n): Hennicken

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000FRE5EN2

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
44,545 EUR 3.340,88 EUR
44,550 EUR 31.496,85 EUR
44,550 EUR 7.128,00 EUR
44,550 EUR 22.096,80 EUR
44,550 EUR 6.682,50 EUR
44,550 EUR 29.492,10 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
44,5498 EUR 100.237,1300 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Internet: www.fresenius.com
LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106988  10.09.2026 CET/CEST





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