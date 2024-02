EQS-DD: Fresenius Medical Care AG: Craig Cordola, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.02.2024 / 10:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Titel: Vorname: Craig Nachname(n): Cordola





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Position: Vorstand





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Fresenius Medical Care AG

b) LEI

549300CP8NY40UP89Q40

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI



ISIN: US3580291066





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



19.265 USD 1926.50 USD



19.265 USD 1926.50 USD



19.27 USD 1927.00 USD



19.27 USD 1927.00 USD



19.27 USD 3854.00 USD



19.27 USD 1927.00 USD



19.28 USD 2217.20 USD



19.28 USD 2217.20 USD



19.28 USD 1928.00 USD



19.28 USD 1928.00 USD



19.275 USD 1927.50 USD



19.285 USD 3857.00 USD



19.285 USD 1928.50 USD



19.28 USD 1928.00 USD



19.285 USD 1928.50 USD



19.295 USD 1929.50 USD



19.295 USD 19295.00 USD



19.295 USD 19295.00 USD



19.295 USD 19295.00 USD



19.295 USD 13506.50 USD



19.295 USD 19295.00 USD



19.295 USD 19295.00 USD



19.295 USD 15436.00 USD



19.29 USD 1929.00 USD



19.29 USD 3800.13 USD



19.305 USD 1930.50 USD



19.305 USD 1930.50 USD



19.305 USD 1930.50 USD



19.305 USD 1930.50 USD



19.315 USD 30904.00 USD



19.315 USD 30904.00 USD



19.325 USD 30920.00 USD



19.325 USD 30920.00 USD



19.325 USD 30920.00 USD



19.325 USD 9662.50 USD



19.325 USD 30920.00 USD



19.325 USD 30920.00 USD



19.325 USD 30920.00 USD



19.325 USD 30920.00 USD



19.325 USD 27055.00 USD



19.325 USD 9662.50 USD



19.325 USD 27441.50 USD



19.33 USD 1933.00 USD



19.33 USD 1933.00 USD



19.33 USD 1933.00 USD



19.335 USD 1933.50 USD



19.34 USD 3868.00 USD



19.34 USD 1934.00 USD



19.34 USD 1934.00 USD



19.34 USD 1934.00 USD



19.345 USD 5803.50 USD



19.325 USD 1932.50 USD



19.33 USD 1933.00 USD



19.325 USD 15846.50 USD



19.325 USD 5411.00 USD



19.325 USD 1932.50 USD



19.325 USD 1932.50 USD



19.325 USD 1932.50 USD



19.325 USD 1932.50 USD



19.325 USD 1932.50 USD



19.335 USD 1933.50 USD



19.335 USD 1933.50 USD



19.335 USD 1933.50 USD



19.335 USD 1933.50 USD



19.335 USD 1933.50 USD



19.335 USD 1933.50 USD



19.35 USD 1935.00 USD



19.35 USD 1935.00 USD



19.35 USD 1935.00 USD



19.35 USD 1935.00 USD



19.345 USD 1934.50 USD



19.35 USD 1935.00 USD



19.35 USD 3579.75 USD



19.35 USD 270.90 USD





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



19.3158 USD 611268.1800 USD





e) Datum des Geschäfts

23.02.2024; UTC−5

f) Ort des Geschäfts





Name: NYSE MIC: XNYS





a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

26.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com