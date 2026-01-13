Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.01.2026 01:11:08

EQS-DD: Formycon AG: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Verkauf

Formycon
23.42 CHF -2.34%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.01.2026 / 01:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus
Nachname(n): Röhrig
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Formycon AG

b) LEI
39120005TZ76GQOY8Z19 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: NO0013586024

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
96,25 EUR 96.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
96,25 EUR 96.250,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstrasse 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Internet: www.formycon.com



 
