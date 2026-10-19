flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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19.10.2026 12:36:59
EQS-DD: flatexDEGIRO SE: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Interessewahrende Order über den Kauf von 50.000 Aktien am 16. Oktober 2026
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107566 19.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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