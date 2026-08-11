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FIT GROUP Aktie 154470834 / DE000A426PD9

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11.08.2026 21:00:46

EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, Verkauf

FIT GROUP
23.80 EUR 10.19%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.08.2026 / 20:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Diyar
Nachname(n): Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
FIT GROUP AG

b) LEI
98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
20,80 EUR 2.000 Stück
20,80 EUR 3.100 Stück
21,00 EUR 4.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
20,8879 EUR 9.100,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
10.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


11.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News





106518  11.08.2026 CET/CEST





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