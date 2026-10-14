FIT GROUP Aktie 154470834 / DE000A426PD9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 13:42:38
EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.10.2026 CET/CEST
107522 14.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu FIT GROUP AG
|
13:42
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, buy (EQS Group)
|
13:42
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, Kauf (EQS Group)
|
06.10.26
|FIT GROUP AG: Gespräche mit MCS Convenience weit fortgeschritten – Vertragsabschluss angestrebt (EQS Group)
|
06.10.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, Kauf (EQS Group)
|
06.10.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, buy (EQS Group)
|
04.10.26
|FIT GROUP AG und MediaMarktSaturn gehen in die nächste Phase (EQS Group)
|
04.10.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Kauf (EQS Group)
|
04.10.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, buy (EQS Group)
Analysen zu FIT GROUP AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.