FIT GROUP Aktie 154470834 / DE000A426PD9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.09.2026 20:16:41
EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
01.09.2026 CET/CEST
106844 01.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu FIT GROUP AG
|
01.09.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, sell (EQS Group)
|
01.09.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Verkauf (EQS Group)
|
01.09.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, sell (EQS Group)
|
01.09.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Verkauf (EQS Group)
|
27.08.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Kauf (EQS Group)
|
27.08.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, buy (EQS Group)
|
27.08.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Verkauf (EQS Group)
|
27.08.26
|EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, sell (EQS Group)