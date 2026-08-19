FIT GROUP Aktie 154470834 / DE000A426PD9
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19.08.2026 22:22:42
EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Verkauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.08.2026 CET/CEST
106716 19.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
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