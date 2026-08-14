Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’358 -0.8%  SPI 20’263 -0.7%  Dow 53’774 -0.1%  DAX 26’426 0.5%  Euro 0.9397 0.2%  EStoxx50 6’542 -0.1%  Gold 4’387 0.8%  Bitcoin 50’777 -1.6%  Dollar 0.8112 -0.4%  Öl 87.9 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach Buffett-Ausstieg: Rekordgewinn beflügelt Nu Holdings-Aktie
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Ryanair-Aktie im Minus: Triebwerksteile zerstörten laut Behörde Fenster auf Ryanair-Flug
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
CXMT wird zu Chinas wertvollstem börsennotierten Unternehmen
Suche...
Plus500 Depot

FIT GROUP Aktie 154470834 / DE000A426PD9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 13:12:02

EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Verkauf

FIT GROUP
23.30 EUR -1.69%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2026 / 13:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dilxwax
Nachname(n): Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
FIT GROUP AG

b) LEI
98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
22,50 EUR 5.000 Stück
23,10 EUR 3.000 Stück
23,30 EUR 5.000 Stück
23,50 EUR 2.621 Stück
22,80 EUR 500 Stück
23,00 EUR 369 Stück
23,20 EUR 1.646 Stück
23,00 EUR 432 Stück
23,00 EUR 131 Stück
23,20 EUR 500 Stück
23,60 EUR 5.000 Stück
23,70 EUR 5.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,2548 EUR 29.199,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
13.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


14.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News





106632  14.08.2026 CET/CEST





In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu FIT GROUP AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten