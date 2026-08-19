FIT GROUP Aktie 154470834 / DE000A426PD9
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19.08.2026 22:34:41
EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, sell
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
19.08.2026 CET/CEST
106720 19.08.2026 CET/CEST
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