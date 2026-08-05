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FIT GROUP Aktie 154470834 / DE000A426PD9

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05.08.2026 20:08:02

EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Kauf

FIT GROUP
20.20 EUR 4.12%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.08.2026 / 20:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dilxwax
Nachname(n): Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
FIT GROUP AG

b) LEI
98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
16,25 EUR 195 Stück
17,80 EUR 306 Stück
18,00 EUR 275 Stück
18,30 EUR 555 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,8227 EUR 1.331,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
03.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


05.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News





106306  05.08.2026 CET/CEST





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