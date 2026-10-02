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Finexity Aktie 145007212 / DE000A40ET88

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02.10.2026 09:47:33

EQS-DD: FINEXITY AG: Michael Karl-Heinz Ost, Kauf

Finexity
31.20 EUR 4.70%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2026 / 09:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Michael Karl-Heinz
Nachname(n): Ost

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Finexity AG

b) LEI
8945008OPOP1OA3OUJ12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
31,40 EUR 3.203,00 EUR
31,60 EUR 1.580,00 EUR
31,80 EUR 3.561,60 EUR
31,80 EUR 1.749,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
31,6407 EUR 10.093,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Internet: https://finexity-group.com/
LEI Code: 8945008OPOP1OA3OUJ12



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107354  02.10.2026 CET/CEST





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