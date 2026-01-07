Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 49’201 -0.5%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9318 0.2%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’452 -0.9%  Bitcoin 72’440 -2.8%  Dollar 0.7974 0.3%  Öl 59.9 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives warnt vor entscheidender Phase - Musk nimmt Robotaxis 2026 in den Fokus
Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
So viel Verlust hätte eine Tether-Investition von vor 5 Jahren bedeutet
NVIDIA-Aktie als Massstab: Mizuho sieht Parallelen bei Quantencomputing-Werten
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
Suche...
Plus500 Depot

FCR Immobilien Aktiengesellschaft Aktie 44755041 / DE000A1YC913

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 19:47:41

EQS-DD: FCR Immobilien AG: Falk Raudies, Kauf

FCR Immobilien Aktiengesellschaft
12.20 EUR 0.83%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.01.2026 / 19:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Falk
Nachname(n): Raudies

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
FCR Immobilien AG

b) LEI
967600LT9MY90VC0Y128 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1YC913

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,30 EUR 10.012,20 EUR
12,30 EUR 1.980,30 EUR
12,50 EUR 5.312,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,3607 EUR 17.305,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Frankfurt
MIC: XETR


07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: FCR Immobilien AG
Kirchplatz 1
82049 Pullach im Isartal
Deutschland
Internet: www.fcr-immobilien.de

Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Das Portfolio der FCR Immobilien AG besteht aus über 80 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 31 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.


 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102804  07.01.2026 CET/CEST





Nachrichten zu FCR Immobilien Aktiengesellschaft

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten