

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.11.2026 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: 2. vLB GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Olaf Nachname(n): von Lehmden Position: Vorstand

b) Berichtigung

Korrektur einer Meldung vom 24. November 2026: Preis: 17,107614 EUR (bisher 17,10785 EUR). Volumen: 716.809,04 EUR (bisher 716.819,04 EUR

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

EnviTec Biogas AG

b) LEI

529900J2IRSW3ULWN521

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0MVLS8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 17,107614 EUR 716.809,04 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 17,1076 EUR 716.809,0400 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

27.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



