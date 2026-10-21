EnviTec Biogas Aktie 3241377 / DE000A0MVLS8
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21.10.2026 15:30:36
EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EnviTec Biogas AG
|Industriering 10a
|49393 Lohne
|Deutschland
|Internet:
|www.envitec-biogas.de
|LEI Code:
|529900J2IRSW3ULWN521
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107600 21.10.2026 CET/CEST
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