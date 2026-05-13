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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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13.05.2026 15:26:40

EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: ZOE-VVG GmbH, Verkauf im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding)

Elmos Semiconductor
159.40 CHF 2.72%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 15:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ZOE-VVG GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Prof. Dr.
Vorname: Günter
Nachname(n): Zimmer
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts
Verkauf im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
176,00 EUR 136.061.904,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
176,0000 EUR 136.061.904,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstrasse 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet: http://www.elmos.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104856  13.05.2026 CET/CEST





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