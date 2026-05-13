Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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13.05.2026 15:27:49
EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstrasse 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104852 13.05.2026 CET/CEST
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