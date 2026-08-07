EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.08.2026 / 20:02 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Jan Nachname(n): Dienstuhl

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 139,40 EUR 8.364,00 EUR 140,00 EUR 14.840,00 EUR 140,00 EUR 57.680,00 EUR 139,40 EUR 11.152,00 EUR 139,00 EUR 11.120,00 EUR 139,40 EUR 8.364,00 EUR 139,00 EUR 275.498,00 EUR 145,00 EUR 171.100,00 EUR 145,20 EUR 10.164,00 EUR 139,20 EUR 309.024,00 EUR 145,20 EUR 105.270,00 EUR 145,20 EUR 10.164,00 EUR 145,40 EUR 55.979,00 EUR 145,40 EUR 10.178,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 141,1863 EUR 1.058.897,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: TRADEGATE MIC: TGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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