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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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07.08.2026 20:01:41

EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf

Elmos Semiconductor
136.71 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.08.2026 / 20:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Arne
Nachname(n): Schneider

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
140,00 EUR 105.000,00 EUR
140,00 EUR 140.000,00 EUR
141,40 EUR 17.675,00 EUR
141,40 EUR 123.725,00 EUR
141,00 EUR 5.781,00 EUR
141,00 EUR 26.226,00 EUR
141,00 EUR 73.743,00 EUR
140,40 EUR 5.475,60 EUR
140,40 EUR 24.991,20 EUR
140,40 EUR 4.633,20 EUR
140,40 EUR 17.550,00 EUR
140,40 EUR 52.650,00 EUR
140,00 EUR 98.980,00 EUR
140,00 EUR 6.020,00 EUR
140,00 EUR 35.000,00 EUR
140,60 EUR 87.734,40 EUR
140,60 EUR 140,60 EUR
140,60 EUR 17.575,00 EUR
143,20 EUR 3.436,80 EUR
143,00 EUR 27.170,00 EUR
143,00 EUR 43.615,00 EUR
143,00 EUR 7.150,00 EUR
143,00 EUR 7.007,00 EUR
143,00 EUR 2.860,00 EUR
143,00 EUR 3.289,00 EUR
143,00 EUR 9.009,00 EUR
143,00 EUR 6.006,00 EUR
143,00 EUR 7.150,00 EUR
143,20 EUR 12.458,40 EUR
143,20 EUR 1.432,00 EUR
143,20 EUR 12.458,40 EUR
143,40 EUR 19.645,80 EUR
143,40 EUR 83.458,80 EUR
143,40 EUR 10.038,00 EUR
143,40 EUR 573,60 EUR
143,40 EUR 14.340,00 EUR
143,40 EUR 15.343,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
141,1677 EUR 1.129.341,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstrasse 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet: http://www.elmos.com
LEI Code: 529900UMKKDCAP4P4H63



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106394  07.08.2026 CET/CEST





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