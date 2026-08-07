EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.08.2026 / 20:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Arne Nachname(n): Schneider

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 140,00 EUR 105.000,00 EUR 140,00 EUR 140.000,00 EUR 141,40 EUR 17.675,00 EUR 141,40 EUR 123.725,00 EUR 141,00 EUR 5.781,00 EUR 141,00 EUR 26.226,00 EUR 141,00 EUR 73.743,00 EUR 140,40 EUR 5.475,60 EUR 140,40 EUR 24.991,20 EUR 140,40 EUR 4.633,20 EUR 140,40 EUR 17.550,00 EUR 140,40 EUR 52.650,00 EUR 140,00 EUR 98.980,00 EUR 140,00 EUR 6.020,00 EUR 140,00 EUR 35.000,00 EUR 140,60 EUR 87.734,40 EUR 140,60 EUR 140,60 EUR 140,60 EUR 17.575,00 EUR 143,20 EUR 3.436,80 EUR 143,00 EUR 27.170,00 EUR 143,00 EUR 43.615,00 EUR 143,00 EUR 7.150,00 EUR 143,00 EUR 7.007,00 EUR 143,00 EUR 2.860,00 EUR 143,00 EUR 3.289,00 EUR 143,00 EUR 9.009,00 EUR 143,00 EUR 6.006,00 EUR 143,00 EUR 7.150,00 EUR 143,20 EUR 12.458,40 EUR 143,20 EUR 1.432,00 EUR 143,20 EUR 12.458,40 EUR 143,40 EUR 19.645,80 EUR 143,40 EUR 83.458,80 EUR 143,40 EUR 10.038,00 EUR 143,40 EUR 573,60 EUR 143,40 EUR 14.340,00 EUR 143,40 EUR 15.343,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 141,1677 EUR 1.129.341,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



