EQS-DD: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dr. Heinrich Dräger GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.10.2026 / 12:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Dr. Heinrich Dräger GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Stefan Nachname(n): Dräger Position: Vorstand

b) Berichtigung

Korrektur der Angaben zu Preis und Volumen.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Drägerwerk AG & Co. KGaA

b) LEI

5493005UFVHY0PPNKD75

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005550602

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 73,60 EUR 344.227,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 73,6000 EUR 344.227,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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