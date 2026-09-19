DLB-Anlageservice Aktie 330151 / DE0005540306
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19.09.2026 07:38:28
EQS-DD: DLB-Anlageservice AG: Walter Pichler, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DLB-Anlageservice AG
|Weidenweg 10
|86984 Prem
|Deutschland
|Internet:
|www.dlb-ag.de
|LEI Code:
|529900VC4DUE5H8MQE49
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107132 19.09.2026 CET/CEST
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