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26.10.2026 12:26:32
EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostrasse 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107656 26.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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