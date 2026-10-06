DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 11:01:33
EQS-DD: Deutz AG: Dr. Rudolf Maier, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostrasse 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107388 06.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
11:01
|EQS-DD: Deutz AG: Dr. Rudolf Maier, Kauf (EQS Group)
|
11:01
|EQS-DD: Deutz AG: Dr. Rudolf Maier, buy (EQS Group)
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
05.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
05.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag höher (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)