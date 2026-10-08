DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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08.10.2026 17:10:48
EQS-DD: Deutz AG: Dr. Dietmar Voggenreiter, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostrasse 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107440 08.10.2026 CET/CEST
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