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06.08.2026 16:33:45

EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Dietmar Voggenreiter, Kauf

DEUTZ
9.83 CHF 4.51%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.08.2026 / 16:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Dietmar
Nachname(n): Voggenreiter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DEUTZ AG

b) LEI
5299005DETTV58V2PP63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006305006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,84 EUR 49.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,8400 EUR 49.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: LS Exchange
MIC: XHAM


06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostrasse 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet: www.deutz.com
LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106340  06.08.2026 CET/CEST





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