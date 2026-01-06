Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.7%  SPI 18’352 0.6%  Dow 49’413 0.9%  DAX 24’892 0.1%  Euro 0.9299 0.2%  EStoxx50 5’932 0.1%  Gold 4’494 1.1%  Bitcoin 73’001 -1.9%  Dollar 0.7952 0.4%  Öl 61.2 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Idorsia36346343Zurich Insurance1107539
Top News
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Idorsia-Aktie in Rot: Veröffentlichung neuer Studie zu Schlafmittel Daridorexant - Phase-II-Studie für Schuppenflechte-Medikament gestartet
Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
Alcon streicht Übernahme von US-Unternehmen STAAR Surgical - Aktien uneins
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 18:47:08

EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Dana Langheim, Verkauf

Deutsche Telekom
25.52 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.01.2026 / 18:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dana
Nachname(n): Langheim

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Thorsten
Nachname(n): Langheim
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Telekom AG

b) LEI
549300V9QSIG4WX4GJ96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005557508

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,80 EUR 194.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
27,80 EUR 194.600,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


06.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102752  06.01.2026 CET/CEST





Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten