EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Verkauf von 659,5179 Aktien zur Begleichung von Steuer- und Abgabenverbindlichkeiten in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.04.2026 / 14:41 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Jörg Nachname(n): von Dosky

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Post AG

b) LEI

8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 659,5179 Aktien zur Begleichung von Steuer- und Abgabenverbindlichkeiten in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme). Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 45,949005 EUR 30.304,1913 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 45,9490 EUR 30.304,1913 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Cboe Europe - DXE Periodic (NL) MIC: BEUP

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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