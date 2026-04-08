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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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08.04.2026 14:43:12

EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Verkauf von 659,5179 Aktien zur Begleichung von Steuer- und Abgabenverbindlichkeiten in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem ...

DHL Group
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.04.2026 / 14:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jörg
Nachname(n): von Dosky

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Post AG

b) LEI
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts
Verkauf von 659,5179 Aktien zur Begleichung von Steuer- und Abgabenverbindlichkeiten in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme).
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
45,949005 EUR 30.304,1913 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
45,9490 EUR 30.304,1913 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Cboe Europe - DXE Periodic (NL)
MIC: BEUP


08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com



 
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104224  08.04.2026 CET/CEST





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