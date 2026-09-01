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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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01.09.2026 14:07:06

EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Erwerb von 804 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm(Performance Share Plan)

DHL Group
52.21 CHF -1.07%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.09.2026 / 14:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jörg
Nachname(n): von Dosky

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DHL AG

b) LEI
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 804 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm(Performance Share Plan)
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
56,1400 EUR 45.136,5600 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
56,1400 EUR 45.136,5600 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106840  01.09.2026 CET/CEST





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