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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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20.05.2026 11:47:40

EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Hans-Ulrich Engel, Kauf

DHL Group
43.45 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.05.2026 / 11:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Hans-Ulrich
Nachname(n): Engel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Post AG

b) LEI
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
47,0000 EUR 99.640,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
47,0000 EUR 99.640,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105006  20.05.2026 CET/CEST





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