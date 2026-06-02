Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’315 0.1%  SPI 18’858 0.1%  Dow 51’217 0.3%  DAX 25’125 0.5%  Euro 0.9150 0.0%  EStoxx50 6’106 1.2%  Gold 4’503 0.7%  Bitcoin 52’785 -5.9%  Dollar 0.7860 0.0%  Öl 94.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Logitech2575132Partners Group2460882NVIDIA994529Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Overweight
So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein
Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit
Victoria's Secret-Aktie mit klettert kräftig nach oben: Quartalszahlen sorgen für Applaus
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.06.2026 17:12:47

EQS-DD: Deutsche Börse AG: Dr. Stephanie Eckermann, Kauf

Deutsche Börse
221.59 CHF -2.26%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.06.2026 / 17:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Stephanie
Nachname(n): Eckermann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Börse AG

b) LEI
529900G3SW56SHYNPR95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005810055

b) Art des Geschäfts
Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
247,141112 EUR 494.282,22 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
247,141112 EUR 494.282,22 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


02.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.deutsche-boerse.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105296  02.06.2026 CET/CEST





In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten