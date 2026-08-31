Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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31.08.2026 17:55:40
EQS-DD: Deutsche Beteiligungs AG: Tom Alzin, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Beteiligungs AG
|Untermainanlage 1
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.dbag.de
|LEI Code:
|529900I88AOT7YXRMQ23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106832 31.08.2026 CET/CEST
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