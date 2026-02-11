Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'532 0.1%  SPI 18'677 -0.1%  Dow 50'334 0.3%  DAX 24'962 -0.1%  Euro 0.9141 0.1%  EStoxx50 6'061 0.2%  Gold 5'073 1.0%  Bitcoin 52'308 -1.1%  Dollar 0.7698 0.2%  Öl 70.6 2.1% 
eToro entdecken

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

11.02.2026 15:01:08

EQS-DD: Deutsche Bank AG: Juergen Toegel, Kauf

Deutsche Bank
28.39 CHF -2.52%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.02.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Juergen
Nachname(n): Toegel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Bank AG

b) LEI
7LTWFZYICNSX8D621K86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005140008

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
31,545 EUR 23.658,75 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
31,545 EUR 23.658,75 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103176  11.02.2026 CET/CEST





