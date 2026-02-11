EQS-DD: Deutsche Bank AG: Juergen Toegel, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.02.2026 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Juergen Nachname(n): Toegel

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Bank AG

b) LEI

7LTWFZYICNSX8D621K86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005140008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 31,545 EUR 23.658,75 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 31,545 EUR 23.658,75 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

