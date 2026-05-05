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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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05.05.2026 19:01:19

EQS-DD: Deutsche Bank AG: Claudio de Sanctis, Interessewahrende Order über den Verkauf von 188.000 Stück der Aktien am 4. Mai 2026.

Deutsche Bank
24.02 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.05.2026 / 19:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Claudio
Nachname(n): de Sanctis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Bank AG

b) LEI
7LTWFZYICNSX8D621K86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005140008

b) Art des Geschäfts
Interessewahrende Order über den Verkauf von 188.000 Stück der Aktien am 4. Mai 2026.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
26,18 EUR 4.921.840 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
26,18 EUR 4.921.840 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104662  05.05.2026 CET/CEST





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