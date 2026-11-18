

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.11.2026 / 10:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Hubertus Nachname(n): Seidler

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CubeDoc SE

b) LEI

894500DW97DL3SMWDW73

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3DXGY5

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,07 EUR 5.885,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,07 EUR 5.885,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Düsseldorf MIC: XDUS

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

18.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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