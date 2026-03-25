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CPI Europe Aktie 42323363 / AT0000A21KS2

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25.03.2026 15:33:37

EQS-DD: CPI Europe AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

CPI Europe
15.39 EUR 0.72%
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CPI Europe AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

25.03.2026 / 15:32 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





  Directors' Dealings, Art 19 MAR
 
1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a) Name CPI PROPERTY GROUP S.A.
2. Reason for the notification
a) Position/Status Person is closely related to:
Martin Matula, Supervisory board
 
Pavel Mechura, Management Board
 
Zdenek Havelka, Management Board
b) Initial notification/ Amendment Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name CPI Europe AG
b) LEI 5299000DUMZ99SBBX121
4. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
  Transaction No. 1  
a) Description of the financial instrument, type of instrument Financial instrument linked to the share price of IMMOFINANZ AG (Turbo Certificate Long Immofinanz AG; Leverage Product with Knock-Out)
  ISIN AT0000A3T238
b) Nature of the transaction Acquisition
c) Price(s) and volume(s) Price Volume
    70276.7 EUR 43 Shares/Units
d) Aggregated Information Price Aggregated Volume
    70276.7 EUR 43 Shares/Units
e) Date of the transaction 2026-03-23; UTC+01:00
f) Place of the transaction OTC - Outside a Trading Venue
  Transaction No. 2  
a) Description of the financial instrument, type of instrument Financial instrument linked to the share price of IMMOFINANZ AG (Turbo Certificate Long Immofinanz AG; Leverage Product with Knock-Out)
  ISIN AT0000A3T238
b) Nature of the transaction Acquisition
c) Price(s) and volume(s) Price Volume
    77805.1145 EUR 20 Shares/Units
d) Aggregated Information Price Aggregated Volume
    77805.1145 EUR 20 Shares/Units
e) Date of the transaction 2026-03-23; UTC+01:00
f) Place of the transaction OTC - Outside a Trading Venue
         

 


25.03.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: CPI Europe AG
Wienerbergstrasse 9
1100 Vienna
Austria
Internet: http://cpi-europe.com/



 
End of News EQS News Service




103924  25.03.2026 CET/CEST





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