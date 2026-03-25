CPI Europe Aktie 42323363 / AT0000A21KS2
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25.03.2026 15:33:37
EQS-DD: CPI Europe AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
CPI Europe
15.39 EUR 0.72%
|
25.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstrasse 9
|1100 Vienna
|Austria
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|End of News
|EQS News Service
|
103924 25.03.2026 CET/CEST