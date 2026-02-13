CPI Europe Aktie 42323363 / AT0000A21KS2
13.02.2026 11:22:07
EQS-DD: CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
CPI Europe
15.82 EUR -0.38%
13.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstrasse 9
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103228 13.02.2026 CET/CEST
