13.02.2026 11:22:07

EQS-DD: CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

CPI Europe
15.82 EUR -0.38%
Kaufen Verkaufen



CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.02.2026 / 11:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





  Directors' Dealings Art 19 MAR
 		  
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen  
a) Name CPI PROPERTY GROUP S.A.  
 
2. Grund der Meldung  
a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:
Martin Matula, Aufsichtsrat
 
Pavel Mechura, Vorstand
 
Zdenek Havelka, Vorstand		  
 
 
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung  
 
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht  
a) Name CPI Europe AG  
 
b) LEI 5299000DUMZ99SBBX121  
 
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden  
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe  
 
 
  Kennung XS2243564478  
b) Art des Geschäfts Erwerb  
 
 
 
c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen  
    98.5 % 247 Stück  
    98.5 % 94 Stück  
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen  
    98.5 % 341 Stück  
e) Datum des Geschäfts 2026-02-12; UTC+01:00  
 
f) Ort des Geschäfts OTC - Ausserhalb eines Handelsplatzes  
 
         

 


13.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPI Europe AG
Wienerbergstrasse 9
1100 Wien
Österreich
Internet: http://cpi-europe.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103228  13.02.2026 CET/CEST





