Circus Aktie 131725919 / DE000A2YN355
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.01.2026 09:31:19
EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|St. Martin-Strasse 112
|81669 München
|Deutschland
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103042 30.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Circus SE Inhaber-Akt
|
09:31
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
|
09:31
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
|
20.01.26
|EQS-News: Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr (EQS Group)
|
20.01.26
|EQS-News: Circus Defence Delivers AI Robots to the German Armed Forces (EQS Group)
|
16.01.26
|EQS-News: Circus und MMV Leasing schliessen strategische Finanzierungspartnerschaft zur Skalierung von KI-Robotik-Systemen (EQS Group)
|
16.01.26
|EQS-News: Circus and MMV Leasing enter strategic financing partnership to scale AI robotics systems (EQS Group)
Analysen zu Circus SE Inhaber-Akt
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.