Circus Aktie 131725919 / DE000A2YN355

30.01.2026 09:31:19

EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf

Circus
9.00 EUR -2.17%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.01.2026 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nikolas
Nachname(n): Bullwinkel
Position: Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Circus SE

b) LEI
98450020CA9F13FUED64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,3800 EUR 10.027,2200 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,3800 EUR 10.027,2200 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
St. Martin-Strasse 112
81669 München
Deutschland
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103042  30.01.2026 CET/CEST





