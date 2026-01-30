Circus Aktie 131725919 / DE000A2YN355
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.01.2026 09:31:19
EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
30.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Circus SE
|St. Martin-Strasse 112
|81669 München
|Germany
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|End of News
|EQS News Service
|
103042 30.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Circus SE Inhaber-Akt
|
09:31
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
|
09:31
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
|
20.01.26
|EQS-News: Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr (EQS Group)
|
20.01.26
|EQS-News: Circus Defence Delivers AI Robots to the German Armed Forces (EQS Group)
|
16.01.26
|EQS-News: Circus und MMV Leasing schliessen strategische Finanzierungspartnerschaft zur Skalierung von KI-Robotik-Systemen (EQS Group)
|
16.01.26
|EQS-News: Circus and MMV Leasing enter strategic financing partnership to scale AI robotics systems (EQS Group)
Analysen zu Circus SE Inhaber-Akt
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.