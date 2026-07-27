Cherry Aktie 158235980 / DE000A41YFJ9
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27.07.2026 23:58:41
EQS-DD: Cherry SE: Jurjen Jongma, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|LEI Code:
|984500DF98AA2E011444
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106184 27.07.2026 CET/CEST
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