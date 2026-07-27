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Cherry Aktie 158235980 / DE000A41YFJ9

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27.07.2026 23:58:41

EQS-DD: Cherry SE: Jurjen Jongma, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

Cherry
1.08 EUR -3.57%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.07.2026 / 23:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jurjen
Nachname(n): Jongma

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Cherry SE

b) LEI
984500DF98AA2E011444 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A41YFL5

b) Art des Geschäfts
Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,04 EUR 50.912,08 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,04 EUR 50.912,08 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
LEI Code: 984500DF98AA2E011444



 
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106184  27.07.2026 CET/CEST





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