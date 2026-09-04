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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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04.09.2026 17:26:02

EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Justus Felix Wehmer, Kauf

Carl Zeiss Meditec
29.55 CHF -2.42%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2026 / 17:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Justus Felix
Nachname(n): Wehmer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Carl Zeiss Meditec AG

b) LEI
529900GRL4MZ8NMOOK95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005313704

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
32,0152 EUR 20.073,54 EUR
32,1200 EUR 20.075,00 EUR
32,7000 EUR 6.540,00 EUR
32,5400 EUR 56.879,92 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
32,3651 EUR 103.568,4600 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland
Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir
LEI Code: 529900GRL4MZ8NMOOK95



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106932  04.09.2026 CET/CEST





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