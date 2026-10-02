EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Manhattan Heritage GmbH, Gewährung von 90.952 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.10.2026 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Manhattan Heritage GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Marco Nachname(n): Brockhaus Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Brockhaus Technologies AG

b) LEI

5299007DQ4OLATJQIX97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A41YGE8

b) Art des Geschäfts

Gewährung von 90.952 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. September 2026.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0 EUR 0 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 0 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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