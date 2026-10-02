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Brockhaus Technologies Aktie 39702870 / DE000A2GSU42

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02.10.2026 16:00:44

EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Nathalie Krebs, Gewährung von 9.400 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. September 2026.

Brockhaus Technologies
19.40 EUR -2.27%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Nathalie
Nachname(n): Krebs

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Brockhaus Technologies AG

b) LEI
5299007DQ4OLATJQIX97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A41YGE8

b) Art des Geschäfts
Gewährung von 9.400 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. September 2026.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0 EUR 0 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0 EUR 0 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107262  02.10.2026 CET/CEST





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