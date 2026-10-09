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09.10.2026 18:00:40

EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Private Equity GmbH, Verkauf von Andienungsrechten

Brockhaus Technologies
18.15 EUR -1.89%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Brockhaus Private Equity GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Marco
Nachname(n): Brockhaus
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Brockhaus Technologies AG

b) LEI
5299007DQ4OLATJQIX97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A41YGE8

b) Art des Geschäfts
Verkauf von Andienungsrechten

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,7769 EUR 1,7769 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,7769 EUR 1,7769 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: XGAT


09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107456  09.10.2026 CET/CEST





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