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06.10.2026 15:10:31

EQS-DD: Brenntag SE: Dr. Claudine Mollenkopf, Kauf

Brenntag
56.51 CHF 2.53%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.10.2026 / 15:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Claudine
Nachname(n): Mollenkopf

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Brenntag SE

b) LEI
NNROIXVWJ7CPSR27SV97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1DAHH0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
59,7000 EUR 11.940,00 EUR
60,0000 EUR 9.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
59,8333 EUR 21.540,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.brenntag.com
LEI Code: NNROIXVWJ7CPSR27SV97



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107390  06.10.2026 CET/CEST





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