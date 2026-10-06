Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 15:10:31
EQS-DD: Brenntag SE: Dr. Claudine Mollenkopf, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.brenntag.com
|LEI Code:
|NNROIXVWJ7CPSR27SV97
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107390 06.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Brenntag SE
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
15:10
|EQS-DD: Brenntag SE: Dr. Claudine Mollenkopf, buy (EQS Group)
|
15:10
|EQS-DD: Brenntag SE: Dr. Claudine Mollenkopf, Kauf (EQS Group)
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Brenntag SE-Aktie (finanzen.ch)
|
30.09.26
|September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Brenntag SE-Aktie (finanzen.net)