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26.08.2026 12:29:42

EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf

BVB
3.05 CHF 2.63%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.08.2026 / 12:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Bernd
Nachname(n): Geske

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI
529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,19 EUR 191.352,15 EUR
3,19 EUR 47,85 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,1900 EUR 191.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet: https://aktie.bvb.de/
LEI Code: 529900XO0YTOOKCLQB44



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106782  26.08.2026 CET/CEST





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