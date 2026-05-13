EQS-DD: Bilfinger SE: Dr. Thomas Schulz, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.05.2026 / 15:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Thomas Nachname(n): Schulz

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Bilfinger SE

b) LEI

529900H0HULEN2BZ4604

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005909006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 87,90 EUR 11.778,60 EUR 87,90 EUR 21.447,60 EUR 87,95 EUR 3.693,90 EUR 87,95 EUR 7.915,50 EUR 87,95 EUR 9.322,70 EUR 87,95 EUR 26.385,00 EUR 88,00 EUR 7.392,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 87,9353 EUR 87.935,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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