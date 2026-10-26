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26.10.2026 14:10:33

EQS-DD: Beno Holding AG: PAX Investments GmbH Entwicklung & Beteiligung, Gewährung von 22.942 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

Beno
6.40 EUR 0.79%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.10.2026 / 14:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: PAX Investments GmbH Entwicklung & Beteiligung

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Bussmann
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Beno Holding AG

b) LEI
391200G6PDBP4B6JFR90 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung: Bezugsrechte ISIN DE000A41YEK0

b) Art des Geschäfts
Gewährung von 22.942 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
26.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beno Holding AG
Brienner Str. 7
80333 München
Deutschland
Internet: www.beno-gruppe.de
LEI Code: 391200G6PDBP4B6JFR90



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107652  26.10.2026 CET/CEST





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